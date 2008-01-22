Ющенко требует лишить нардепов неприкосновенности еще до конца недели

Президент Украины Виктор Ющенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает пресс-служба Президента.

«По моей инициативе в парламент уже внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Настаиваю, чтобы он был одобрен еще на этой сессии», – сказал Глава государства, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины.

Президент подчеркнул, что «наведение порядка во власти, обустройство справедливого строя в стране и гарантии того, что закон – таки один для всех», безусловно, является одной из основ национальной независимости нашего государства.