Партия регионов заблокирует работу ВР, если спикер не вынесет трех постановлений

Фракция Партии регионов будет блокировать завтра работу Верховной Рады, если на рассмотрение парламента не будут вынесены все проекты постановлений относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Если будут поставлены спикером на рассмотрение ВР три постановления, то ВР будет работать», - сказала она.

При этом, по словам народного депутата, если фракции не дадут возможность вынести на голосование проект постановления, предложенный оппозицией, то «другого выхода не будет, чем блокировать работу ВР».

А.ГЕРМАН отметила, что со стороны руководства парламента в данном вопросе проявляется определенный диктат, поскольку предлагается обсуждать только проект постановления, внесенный председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Народный депутат также сообщила, что фракция Партии регионов будет настаивать, чтобы завтра рассматривался вопрос относительно инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. Она заверила, что рассмотрение этого вопроса предусмотрено повесткой дня на пятницу.

При этом, по словам А.ГЕРМАН, во время обсуждения этого вопроса присутствие министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО не обязательно.