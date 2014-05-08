Шушкевич: Ни одна нация не вызывает такого восторга, как украинцы

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый председатель Верховного совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич, пишет Gazeta.ua.

"Ни одна нация не вызывает такого восхищения в борьбе за свое национальное сознание, за свою родную страну, за то, какой она была достойной страной. И ни одна страна сегодня не ощущает таких трудностей", - сказал Шушкевич.

По словам политика, он приехал в "достойную страну достойных людей".

"Я в восторге от вашей нации. И мне стыдно, что мы не можем действовать таким же образом, пристойным и достойным, патриотическим, как действуете вы", - подчеркнул первый президент Белоруссии.

Напомним, 3 мая МИД Белоруссии призвал все политические силы Украины немедленно остановить кровопролитие и предпринять реальные шаги к выстраиванию общенационального диалога.