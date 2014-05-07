Департамент образования Донецка не разрешил проведить референдум 11 мая в школах

Об этом корреспонденту УНИАН заявил начальник департамента Донецкой ОГА Юрий Соловьев.

Он сослался на письмо министра образования и науки Украины Сергея Квита, в котором говорится о недопущении использования материально-технической базы учебных заведений для проведения мероприятий по изучению общественного мнения, постоянного или временного пребывания посторонних лиц в учебном заведении.

«Департамент образования соответствующих приказов по данным вопросам (о предоставлении помещений учебных заведений для проведения референдума 11 мая — УНИАН) не издавал», - подчеркнул Соловьев, отметив, что помещения школы не могут быть использованы иначе кроме как для учебно-воспитательных мероприятий».

В тоже время начальник департамента сказал, что знает о давлении, которому подвергаются сегодня директора школ на местах со стороны представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Соловьев также объяснил, что «директора не в состоянии самостоятельно защитить свои школы». Он выразил надежду, что 12 мая здания школ останутся целыми и в них можно будет детям продолжить обучение и закончить нынешний учебный год.

Читайте такжеПутин просит сепаратистов перенести референдум

«Школа — это дети, и дайте нам с детьми спокойно закончить учебный год», - призвал Соловьев.

В тоже время директор одной из донецких школ сообщила корреспонденту УНИАН, что районный отдел образования провел совещание директоров, на котором устно дал указание директорам школ открыть учебные заведения для проведения референдума 11 мая.

Директор также сообщила, что лично подвергалась давлению со стороны представителей "Донецкой народной республики", которые потребовали создать условия для проведения референдума и работы избирательной участковой комиссии в школе.

При этом представители «ДНР» заявили, что если не придут члены избирательной комиссии на данный участок, то у них есть свой состав комиссии, которые готовы отработать в день выборов 11 мая.

Также сепаратисты «успокоили» директора, что порядок на выборах на участке они могут обеспечить собственными силами.

Читайте такжеМИД Швеции позитивно оценил призыв Путина отстрочить референдум на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля захватившие здание сепаратисты объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о намерении провести 11 мая референдум.

По словам сопредседателя «временного правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина, предусматривается, что на референдум будет вынесен всего один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Активисты «ДНР» намерены провести референдум 11 мая, независимо от решений органов местного самоуправления.

В то же время, согласно результатам “Народного референдума”, проведенного 4 мая, 72,8% жителей Донецкой области и 70,1% жителей Луганской области поддерживают территориальную целостность Украины.