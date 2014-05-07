Нелегитимный парламент Крыма одобрил закон о своих выборах

Как сообщила пресс-служба Госсовета, выборы депутатов состоятся 14 сентября 2014 года в соответствии с законом РФ «О принятии в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Госсовет будет состоять из 75 депутатов (на четверть меньше, чем сейчас – 100 парламентариев). 25 из них будут избираться по одномандатным округам, 50 – по спискам.Читайте такжеКрым переходит на безналичные расчеты в рублях

Избирательные участки должны быть созданы не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

30 апреля законопроект был принят в первом чтении, после чего постоянная комиссия по нормотворческой деятельности, организации работы Госсовета и связям с общественностью провела работу по его подготовке ко второму чтению. В комиссию поступили 36 поправок, из них 29 были учтены.