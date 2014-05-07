Генсек ООН призвал найти причины провала женевских договоренностей
04:57, 07 мая 2014Политика
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Украина, США, Евросоюз и Россия должны вновь сесть за стол переговоров и разобраться в причинах провала достигнутых в Женеве 17 апреля договоренностей по урегулированию украинского кризиса.
РФ, Украина, США и ЕС должны найти причины провала женевских договоренностей / REUTERS
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на пресс-конференции в столице Южного Судана - городе Джуба, пишет ИТАР-ТАСС.
Генсек выразил сожаление в связи с тем, что женевские договоренности "оказались недолговечными".
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"Эти четыре стороны прежде всего должны собраться вместе и попытаться разобраться, что пошло не так, почему договоренности не были выполнены", - сказал Пан Ги Мун.
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