Кандидаты в президенты пообещали обнародовать отчеты о финансировании своих кампаний

Об этом сообщает движение Честно, участники которого в рамках кампании "Честный кандидат" провели первые 3 встречи с кандидатами на должность президента Украины.

"Анатолий Гриценко и Ольга Богомолец уже начали публиковать в интернете информацию о финансировании собственных предвыборных фондов", - отметили активисты.

Гриценко сказал им, что еще с президентской кампании 2009 года раскрывает информацию о финансировании на собственном сайте, а Богомолец заявила, что публикует подобную информацию еженедельно.

"Петр Порошенко также согласился обнародовать промежуточные и финальные отчеты об использовании предвыборного фонда", - говорится в сообщении.

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На сайте Гриценко действительно есть информация с именами людей и названиями организаций, внесших вклад в кампанию политика, однако без детализации, какое именно лицо или организация внесла определенную сумму с определенной целью. Общая сумма полученных средств, согласно сообщению на сайте, составляет почти 7 миллионов гривен.

Богомолец, как говорится на ее сайте, тратит на кампанию только средства, которые "были собраны обычными гражданами и волонтерами". Бюджет кандидата, которая отказалась от "очень ценных методов предвыборной агитации: биллбордов, рекламных роликов на телевидении и радио", составляет 181,5 тыс. грн. Последний отчет приведены по состоянию на 30 апреля.

Активисты также сообщили, что разрабатывают соответствующий законопроект, который бы обязал кандидатов раскрыть информацию о своем финансирование еще до выборов 25 мая и обещают вести "диалог с остальными кандидатами в президенты чтобы заручиться их поддержкой законопроекта и убедиться в готовности раскрыть собственное финансирование по требованию общественности".

Чесно, Украинская правда