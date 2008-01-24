МИД РФ: сроки и стоимость пребывания ЧФ в Крыму не подлежат пересмотру

Россия и Украина согласовали вопросы инвентаризации имущества Черноморского флота РФ, базирующегося на территории Украины, заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН.

Он сообщил, что теперь предстоит заняться инвентаризацией имущества, которое находится в ведении России, передает NEWSru.

"Инвентаризация имущества Черноморского флота РФ, базирующегося на территории Украины, начнется в самое ближайшее время - в феврале-марте", - сказал Г.КАРАСИН журналистам в четверг в Москве по итогам заседания украинско-российской подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота.

Г.КАРАСИН также затронул тему сроков и стоимости пребывания Черноморского флота в Крыму и высказал мнение, что они не подлежат пересмотру. "Предмет договора, стоимость и сроки четко зафиксированы и подлежат неукоснительному исполнению. Мы исходим из международного права, и будем исходить из него впредь", - сказал российский дипломат.

В свою очередь, замглавы МИД Украины Константин ЕЛИСЕЕВ отметил, что сторонам при решении вопросов Черноморского флота необходимо стремиться избегать эмоций. "Мы видим украинско-российские отношения прагматичными, равноправными и добрососедскими", - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, без нормальных отношений с Россией Украина не сможет выстраивать свою евроинтеграционную политику. "Россия была, есть и будет нашим главным стратегическим партнером. Никогда отношения с Россией не станут разменной монетой для контактов с другими странами", - подчеркнул замглавы МИД Украины.