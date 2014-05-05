В России готовят обращение в ООН и Совет Европы с предложением перенести выборы президента Украины

Общественная палата РФ готовит обращение в ООН и Совет Европы с предложением перенести президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщается на сайте ОП России.

«Общественная палата готовит официальное обращение в ООН и Совет Европы с предложением совместными дипломатическими усилиями ведущих мировых держав добиться переноса президентских выборов в Украине вплоть до стабилизации обстановки», - сказал Гриб.

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По его словам, в Общественной палате РФ «уверены, что любые выборы в условиях, когда страна охвачена кровопролитными столкновениями, а официальные государственные органы не могут гарантировать людям безопасность, обречены на фальсификации и на практике спровоцируют лишь дальнейшую эскалацию конфликта».

«Мы будем просить о поддержке нашего обращения всех зарубежных коллег, в частности, стран - участниц Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов», - сказал Гриб.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

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15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Власти в Украине, а также лидеры Запада и США уверены, что Россия при помощи провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы, намеченные на 25 мая.