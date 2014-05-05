В Донецкой области сепаратисты захватили депутатов и шахтера

Об этом говорится в сообщении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Захвачены все были в Новогродовке, среди них - горняки с шахты "Россия" ГП "Селидовуголь", члены Независимого профсоюза горняков Украины Александр Вовк и Александр Гуров, депутаты Новогродовского городского совета Константин Мусейко (Партия защитников Отечества), Валерий Павлик (Партия регионов) и Олег Бубич (Коммунистическая партия Украины).

Позже стало известно, что шахтер Александр Гуров бежал, а других четырех мужчин сепаратисты доставили к зданию Донецкого областного совета.

Читайте такжеВ Донецке во время штурма прокуратуры сепаратисты ранили бойца Нацгвардии

"Известно, что все они живы. Появилась уточненная информация о захвате Константина Мусейка: сепаратисты стреляли, вследствие чего одна его собака ранена в лапу, а у другой - повреждены внутренние органы", - отмечено в сообщении.

Также в Конфедерации сообщают, что на блокпостах в районе Дебальцево (Донецкая область) и Антрацита, Красного Луча, Ровенек (Луганская область) и окрестных населенных пунктах сепаратисты оснастили своих людей оружием: гранатометами, пулеметами, автоматами и т.д.