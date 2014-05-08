В Мариуполе разгромили штаб Порошенко

Об этом говорится в зявлении регионального штаба кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко по Донецкой области.

В ходе нападения вандалы уничтожили и частично похитили оргтехнику, разбили мебель и другое имущество штаба. Надпись «Мстим за Одессу», сделанная на стене, дает основания предполагать, что в радикальных действиях принимали участие пророссийски настроенные элементы.

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"Региональный избирательный штаб выражает возмущение и резко осуждает действия, направленные на срыв президентских выборов. Призываем власти и правоохранительные органы объединить усилия в обеспечении безопасности мирных граждан и проведении свободных выборов", - отмечается в заявлении.