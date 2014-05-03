Боевики призывают жителей Краматорска за деньги организовывать живые щиты - Тымчук
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за участие в акциях по блокированию войск предлагается денежное вознаграждение в размере 400 грн, а за участие в активных беспорядках - 1 000 грн.
Об этом на своей странице в Facebooк написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в районе сосредоточения сил АТО («Ясная Поляна» г. Краматорск) лидеры террористов проводят активную "работу" с местным населением, призывая их за деньги участвовать в акциях против украинских силовиков", - отмечает он.
"За участие в акциях по блокированию войск предлагается денежное вознаграждение в размере 400 грн, а за участие в активных беспорядках (нападения на силовиков, организация "живого щита" для штурмующих террористов) - 1 000 грн".
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Тымчук также пишет, что особую активность проявляет один из лидеров пророссийских сепаратистов гражданин Б.
"Вместе со своими сообщниками он агитирует местное население ложиться под бронетехнику и становиться живой цепью, блокируя передвижение подразделений силовиков", - добавляет он.