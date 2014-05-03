Террористы в Славянске просят о переговорах - и.о. министра обороны

Как подчеркнул глава оборонного ведомства генерал-полковник Михаил Коваль, благодаря умелым действиям и четком взаимодействии всех задействованных в антитеррористической операции силовых структур диверсанты, которое терроризировали мирное население Славянская, сейчас “зажимаются по полной”.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Чувствуя, что кольцо вокруг все сужается, террористы даже выразили желание идти на переговоры, но украинская сторона может рассмотреть эту возможность только при одном условии - полного прекращения террористической деятельности и выдачи диверсантов, которые принимали непосредственное участие в тяжких преступлениях.

Читайте такжеАнтитеррористическая операция на востоке проходит по плану - ПашинскийИсполняющий обязанности Министра обороны Украины подчеркнул, что на всех этапах антитеррористической операции делается все для того, чтобы обезопасить гражданское население от любых угроз.

Генерал-полковник Михаил Коваль особо отметил роль в проведении АТО подразделений и частей ВДВ и спецназа. По его словам, профессиональные действия десантников и спецназовцев являются примером для всего личного состава Вооруженных Сил.