В Славянске террористы пытались захватить поезд с пассажирами - Тимчук
11:41, 02 мая 2014Политика
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В Славянске террористы пытались захватить пассажирский поезд "Москва-Мариуполь".
Террористов остановили подразделения антитеррора / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebooк написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.
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«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», террористы предприняли попытку захвата пассажирского поезда "Москва-Мариуполь". В частности, попытка захвата была осуществлена во время остановки поезда в Славянске (прибытие в Славянск в 8.06). Сценарий террористов сорвали подразделения антитеррора. В настоящее время пассажирам ничего не угрожает», - сообщил Попов.
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