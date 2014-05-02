В Славянске террористы пытались захватить поезд с пассажирами - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebooк написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

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«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», террористы предприняли попытку захвата пассажирского поезда "Москва-Мариуполь". В частности, попытка захвата была осуществлена во время остановки поезда в Славянске (прибытие в Славянск в 8.06). Сценарий террористов сорвали подразделения антитеррора. В настоящее время пассажирам ничего не угрожает», - сообщил Попов.