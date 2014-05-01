Харьковский суд арестовал лидера местных сепаратистов на два месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 1 мая, принял Киевский районный суд Харькова.

Суд не определил размер залога для Головачева.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля МВД Украины сообщило о задержании Юрия Апухтина и Головачева, которые координируя свои действия за пределами страны, организовывали массовые беспорядки в Харькове.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.