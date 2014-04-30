МВД: В Харькове задержаны координаторы массовых беспорядков в городе

Об этом говорится в сообщении ГУМВД Украины в Харьковской области.

Так, правоохранители задержали Юрия Апухтина и Спартака Головачева. Установлено, что мужчины координировали свои действия за пределами Украины, после чего организовывали массовые беспорядки и правонарушения на территории Харькова.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Подобным образом будут задержаны все злоумышленники, посягающие на государственный суверенитет и территориальную целостность государства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром информированный источник сообщил нашему агентству о задержании в Харькове одного из активнейших участников и организаторов митингов за федерализацию Украины, члена координационного совета движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина.

По предварительной информации, Апухтина обвиняют по ст. 382 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное невыполнение судебных решений. По словам собеседника, задержанный обвиняется в том, что он продолжал организовывать митинги в Харькове, несмотря на судебный запрет.

Объединение “Юго-Восток” регулярно организует в Харькове митинги и пикеты с требованиями проведения референдума по федерализации.