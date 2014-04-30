Покушение на Кернеса выгодно сепаратистам и России - губернатор Харьковской области

Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса выгодно сепаратистам, которые находятся в Славянске и других городах Донбасса, а также России. Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута в комментарии ТРК «Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Балута назвал провокационными заявления некоторых политиков о якобы причастности власти к покушению на Кернеса.

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По мнению Балуты, покушение на Кернеса в первую очередь выгодно тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в регионе. «Покушение на мэра Харькова выгодно сепаратистам, которые находятся в Славянске и других городах Донбасса. Также это выгодно Российской Федерации, которая им симпатизирует», - сказал губернатор.

Балута подчеркнул, что отношения между Харьковской облгосадминистрацией и Харьковским городским советом были стабильными и согласованными. «У нас за эти почти два месяца не было таких вопросов, которые бы мы не обсудили и не решили. И вы можете это видеть по ситуации на улицах Харькова. Конечно же, есть социальные столкновения, но мы с мэрией решали эти вопросы совместно. Поэтому я как председатель областной государственной администрации не вижу и не видел проблем в работе с городской властью», - подчеркнул Балута.

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Также, по словам председателя ОГА, судя по всему, не было особых проблем у мэра и с властью в Киеве. «Я присутствовал на многих совместных совещаниях с Геннадием Адольфовичем и видел, что отношения между Киевом и городским головой абсолютно адекватны, рабочие. Никаких конфронтаций не было», - заверил Балута.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. По всей вероятности, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм Кернес получил ранение грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. 29 апреля его транспортировали в госпиталь в израильской Хайфе, где мэру была сделана еще одна операция.

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29 апреля экс-председатель Харьковской ОГА, кандидат на пост президента Украины от Партии регионов Михаил Добкин заявил, что к покушению на Кернеса может быть причастно руководство Министерства внутренних дел Украины.