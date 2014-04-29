В Брянке напали на офис штаба Порошенко

Об этом «Луганск.Комментарии» сообщил доверенное лицо по округу № 107 Юрий Марьин.

По его словам, агрессивно настроенные мужчины и женщины разных возрастов, угрожали работникам офиса, выключили компьютеры, изъяли жесткий диск с имеющейся на нем информацие .

Читайте такжеВ штабе Порошенко уверены в его победе на выборах президента в первом туреТакже ими были изъяты 4 анкеты с данными работников штаба Петра Порошенко и сообщили, что намерены ее обнародовать, якобы «чтобы люди знали в лицо фашистов и бандеровцев ». Также нападавшие оскорбляли и угрожали не только работникам шатба, но и лично кандидату в Президенты

По мнению Юрия Марьина, это нападение не было похоже на волеизъявление народа, а было, скорее всего, заранее спланированной провокацией. В этот же время, подобное нападение совершено и на штаб Юлии Тимошенко в Брянке.