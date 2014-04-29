Лечить Кернеса приедут израильские врачи - заммэра

Об этом заявила заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает lb.ua.

"Мы обратились за консультациями к нашим израильским коллегам. Вы знаете, что израильская медицина имеет самый большой опыт по лечению огнестрельных ранений... Сегодня мы ждем самолет с Израиля с бригадой врачей на борту", - сообщила чиновница.

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По ее словам, врачи оценят состояние Кернеса и дадут свои рекомендации.

Напомним, 28 апреля неизвестные лица на Белгородском шоссе совершили покушение на мэра Харькова. В результате Геннадий Кернес получил проникающее огнестрельное ранение в области спины.

Милиция возбудила дело по факту покушения на Кернеса.