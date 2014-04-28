Минобороны опровергает сообщения о выплате премий из "благотворительных" денег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Богдан Сеник.Читайте такжеЗа военные учения «Весенний ливень» Генштаб выписал себе премию в 9,6 млн - Тымчук

«Это - провокационные сообщения. А что касается премий, об этом уже неоднократно говорили представители финансового департамента Министерства обороны, то они были получены военнослужащими, которые несут службу сегодня без выходных в полной боевой готовности», - сказал Сеник и при этом отметил: “Речь не идет о деньгах, собранных в рамках благотворительной акции “Поддержим Украинскую армию”.