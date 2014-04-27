В Славянске террористы вывели захваченных наблюдателей ОБСЕ на пресс-конференцию
В Славянске Донецкой области проходит пресс-конференция, в которой принимают участие члены захваченной ранее группы международных военных наблюдателей.
Задержанные террористами в Славянске офицеры из стран ОБСЕ не считают себя военнопленными, однако не знают, когда попадут домой, заявил на пресс-конференции глава военной миссии полковник Аксель Шнайдер (Германия), передает РИА Новости.
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"Уже несколько дней мы находимся здесь, в этом городе, в руках мэра этого города. Сначала нас разместили в подвале, и мы должны были сами создать себе условия. Вчера нас перевели в более удобные условия, там есть отопление и кондиционер", - рассказал Шнайдер.
При этом офицеры говорят, что не считают себя военнопленными. "Мы не пленники, мы гости мэра Пономарева", - заверил журналистов Шнайдер.
Также задержанные в Славянске военные наблюдатели ОБСЕ заявили, что не знают, где находятся сейчас задержанные вместе с ними украинские офицеры.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.
Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».