ОБСЕ направляет в Славянск группу переговорщиков

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отправляет в Славянск группу переговорщиков, которые будут добиваться освобождения задержанных ранее военных экспертов ОБСЕ.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ОБСЕ Татьяну Баевую, передает Радио Свобода.

«Ожидается, что они прибудут в регион сегодня», – рассказала Баевая.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

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Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».