Государство должно гарантировать шахтерам безопасные условия труда - Королевская

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская, посещая в больнице шахтеров, которые пострадали от взрыва на шахте им. академика А.А. Скочинского в Донецке 11 апреля.

«Руководство шахты и правительство должны сделать все, чтобы обеспечить вам нормальное лечение, реабилитацию и все полагающиеся выплаты. Если с этим возникнут проблемы, попытаются затянуть время, или сэкономить на вас, обращайтесь ко мне, я возьму этот вопрос под контроль», - сказала она.

Читайте такжеКоролевская: на Донбассе живут не «сепаратисты», а обычные людиПо словам Королевской, в Украине перестали системно заниматься развитием угольной отрасли, из-за чего и экономятся средства на безопасности работы в шахтах.

«Сейчас на шахтах Донбасса начались забастовки. Люди требуют улучшения условий труда, своевременной заработной платы и ее должного уровня. Я считаю, что они правы. Когда растут цены, когда нет уверенности в завтрашнем дне, для людей единственный выход - это выйти на протест», - сказала Королевская.

Королевская также сказала, что приехала на Донбасс, чтобы привлечь внимание центральной власти и общественности к реальным проблемам людей, живущих на Востоке.

По ее словам, как только правительство обеспечит социальную защиту и нормальный уровень жизни, в Украине не будет никаких акций протеста и сепаратистов.