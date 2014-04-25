Вооруженные террористы пришли в редакцию донецкого сайта и поставили условия
16:44, 25 апреля 2014Политика
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В Донецке в редакцию сайта 62.ua зашли неизвестные в балаклавах и с оружием.
В редакцию сайта пришли неизвестные / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила одна из журналисток, работающих на сайте, которая успела выскочить из редакции.
Она сказала, что вызвала милицию, и сообщила, что ранее руководителю редакции неоднократно по скайпу и электронной почте приходили угрозы, суть которых состояла в том, чтобы журналисты «прекратили писать ерунду, иначе поплатятся за это».
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Редакция данного сайта находится в офисном центре «Голден хауз», расположенном недалеко от стадиона «Донбасс-Арена».
Напомним, с начала апреля вооруженные сепаратисты удерживают здание Донецкой областной госадминистрации.
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