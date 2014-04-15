Донецкую ОГА удерживают около полутысячи боевиков, среди них есть военные РФ - журналист

Здание Донецкой областной государственной администрации удерживают около 500 боевиков, половина из которых вооружена стрелковым оружием.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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В ночное время к охране здания присоединяются сочувствующие местные жители, отмечает он.

На 4-м этаже захватчики организовали пресс-центр. На 8-м этаже ОДА расположился штаб "Оплота", на 11-м - сепаратисткой организации "Донецкая республика".

Обороной ОДА управляют 5 "командиров", один из которых прямо заявляет, что является российским военнослужащим из Ростовской области, сообщает Тымчук.

Во внутреннем дворе администрации боевики проводят обучение и тренировку 100-120 молодых людей возраста 16-18 лет, пишет Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля сепаратисты, захватившие здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения в других городах на востоке Украины и захватывать административные здания.

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13 апреля СНБО решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

Сегодня, 15 апреля, сепаратисты сняли с захваченного ими здания Донецкой ОГА герб Украины.