Донецкую ОГА удерживают около полутысячи боевиков, среди них есть военные РФ - журналист
По информации «Информационного сопротивления», здание Донецкой ОГА удерживают около 500 боевиков, половина из которых вооружены.
Здание Донецкой областной государственной администрации удерживают около 500 боевиков, половина из которых вооружена стрелковым оружием.
Об этом в своем Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
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В ночное время к охране здания присоединяются сочувствующие местные жители, отмечает он.
На 4-м этаже захватчики организовали пресс-центр. На 8-м этаже ОДА расположился штаб "Оплота", на 11-м - сепаратисткой организации "Донецкая республика".
Обороной ОДА управляют 5 "командиров", один из которых прямо заявляет, что является российским военнослужащим из Ростовской области, сообщает Тымчук.
Во внутреннем дворе администрации боевики проводят обучение и тренировку 100-120 молодых людей возраста 16-18 лет, пишет Тымчук.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.
6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).
7 апреля сепаратисты, захватившие здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.
12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения в других городах на востоке Украины и захватывать административные здания.
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13 апреля СНБО решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.
14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".
Сегодня, 15 апреля, сепаратисты сняли с захваченного ими здания Донецкой ОГА герб Украины.