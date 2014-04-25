СБУ задержала следователя Миндоходов в Одесской области по подозрению в вымогательстве взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается, что “Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили противоправную деятельность старшего следователя одного из подразделений Главного управления Миндоходов в Одесской области, который требовал и получил неправомерную выгоду”.Читайте такжеВ Одессе участковый погорел на взятке

Как отмечают в СБУ, следователь требовал 900 тысяч гривень от владельца сети автозаправок за закрытие уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов. На днях сотрудники СБУ задержали “злоумышленника в его автомобиле при получении им второй части взятки - 350 тысяч гривень, а первую часть – 100 тыс. грн - должностное лицо получило в начале апреля”.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особ крупном размере, объединенное с вымогательством ) Уголовного кодекса Украины.