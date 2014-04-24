Операцию в Славянске проводит МВД, а не армия, российские военные покидают город - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«Таким образом, операция по определению не является «общевойсковой операцией»», написал Тимчук, комментируя утверждение лидеров экстремистов (сепаратистов) т.н. «Донецкой народной республики» о том, что в Славянске проходит «общевойсковая операция».

По данным Тимчука, техника Вооруженных сил Украины ограничено привлекается для проведения так называемых сдерживающих мер (блокировка) в месте проведения операции.

«В районе проведения операции отмечается довольно слабое сопротивление экстремистов. Вместе с тем, Славянск активно оставляют российские военнослужащие. Украинского военнослужащего, который ранее получил легкое ранение в шею, эвакуировали», - написал Тимчук.

Читайте такжеСМИ: Антитеррористическую операцию приостановлена из-за российских войск на границеКак сообщал УНИАН, с 12 апреля админздания города Славянска заняты вооруженными террористами.

По данным СМИ, сегодня, 24 апреля, украинские военные на бронетранспортерах прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска Донецкой области.

Reuters сообщает, что украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов на север от Славянска, но позже, через два часа, оставили его.

По данным МВД, во время проведения антитеррористической операции подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины разблокировано и уничтожено три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянск Донецкой области.

«Во время боевого столкновения до пяти террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранения», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, РИА Новости со ссылкой на сепаратистов сообщает, что двое «ополченцев» погибли, а еще трое ранены во время боев с украинскими силовиками в Славянске.

Читайте такжеЖители Славянска отказываются быть живым щитомПо предположению так называемой «самообороны», их штурмуют подразделения СБУ и МВД. В наступлении «принимают участие 150 единиц бронетехники, 1000 человек живой силы».

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосотношений РФ и Украины».

"Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это очень серьезное преступление против своего народа", - заявил он.

Россия начала подтягивать армию на границу с Украиной.