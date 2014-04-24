Российская армия подгоняет к границам с Украиной БТРы, артустановки и командно-штабную машину

При этом, военные даже не сняли номера с техники, благодаря чему удалось установить, что она относится к Центральному военному округу Вооруженных сил РФ, сообщает ТСН.

На полученных из Новошахтинска кадрах видно легкую мобильную технику: бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также машины на их базе, включая самоходные артустановки Нона-СВК 2С23 и командно-штабную машину батальонного уровня.

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Общее количество техники, которая была зафиксирована на видео только у Новоштахтинска, составляет около двух-трех десятков единиц. Следует также отметить, что вся замеченная техника лучше всего подходит для быстрого входа вглубь территории Украины на значительное расстояние, из расчета на слабое противодействие. Это может означать либо то, что это подразделение может принять участие в наступлении во втором эшелоне, либо армия РФ не ожидает сопротивления.