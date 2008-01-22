Турчинов заверил замгенсека НАТО в серьёзности намерений

Взвешенная политика правительства обеспечит реализацию тех планов, которые отображают стремления большинства украинского народа. Такое мнение выразил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Иржи ШЕДИВИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы внутриполитической ситуации в Украине и перспективы сотрудничества нашего государства с НАТО, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В частности, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что сегодня руководство государства имеет единую точку зрения в вопросе последующих перспектив Украины на пути евроатлантической интеграции. „Та последовательность, с которой Украина продвигается в Европу, та позиция, которую занимают Президент Украины, правительство, большинство в парламенте относительно евроатлантической интеграции свидетельствует о серьезности наших намерений”, - заверил первый вице-премьер-министр.

По словам А.ТУРЧИНОВА, Украина „европейская страной и должна находиться в когорте европейских государств. В этом контексте сотрудничество с НАТО и евроатлантическая интеграция являются важным фактором”. Первый вице-премьер-министр выразил надежду, что благодаря реформам, которые осуществляются в Украине в политической, экономической, военной и других сферах создан достаточный потенциал для восприятия Украины как демократической европейской страны.

В свою очередь И.ШЕДИВИ отметил позитивные успехи Украины в проведении реформ, в частности в сфере национальной безопасности. „Что касается реформ, которые были проведены в секторе обороны, если принимать во внимание ситуацию в других постсоветских странах, их можно характеризовать как успешные”, - отметил заместитель Генерального секретаря НАТО. И.ШЕДИВИ выразил готовность Альянса поддерживать Украину на пути проведения реформ, которые происходят демократически и прозрачно.