На Луганщине сепаратисты во время митинга ранили милиционера

В Луганской области резаные ранения нанесены сотруднику милиции, который обеспечивал охрану правопорядка во время митинга в городе Рубежное на площади Ленина.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области.

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Как отмечается в сообщении, охрану общественного порядка данного массового мероприятия обеспечивали работники Рубежанского городского отдела милиции. Все сотрудники милиции были в форменной одежде, экипированы спецсредствами.

«Благодаря бдительности правоохранителей, нарушений общественного порядка во время проведения массового мероприятия допущено не было», - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что «во время проведения мероприятия, группа неустановленных лиц пыталась совершить провокационные действия, в ходе пресечения которых младшему сержанту милиции (1989 г.р.) были нанесены телесные повреждения в виде резаных и рваных ран верхней губы».

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Сейчас решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по факту нанесения телесных повреждений работнику милиции.

Принимаются меры по установлению лица, нанесшего телесные повреждения сотруднику милиции.