Врач, добивавшая ногами участников митинга в Харькове, задержана - МВД

Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

Во время митинга возле парка Шевченко в городе Харькове, у выхода со станции метро «Университет», на площади Свободы, произошла конфликтная ситуация. Пророссийски настроенными гражданами были избиты активисты Евромайдана, вследствие чего последние получили телесные повреждения, сообщает МВД.

По данному факту 13 апреля 2014 года было открыто уголовное дело по признакам ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений).

Читайте такжеОпознана женщина, которая добивала ногами активистов Євромайдану в Харькове"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя гражданка, жительница города Чугуева Харьковской области, которая, согласно собранных доказательств, принимала активное участие в избиении активистов Евромайдана и нанесении им телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в 10.30 17 апреля 2014 года упомянутая гражданка доставлена в следственный отдел Харьковского городского управления милиции ГУ МВД Украины в Харьковской области. С ней проводятся следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно информации, которую распространяют в соцсетях, женщина является жительницей Чугуева по имени Воржеинова Ольга Анатольевна.