Экс-президент Янукович передал российским СМИ очередной "план" для Украины

Российские СМИ опубликовали очередное заявление беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно тексту документа, он потребовал отвести все вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, вывести с востока отряды Национальной гвардии и начать диалог с населением восточных регионов, сообщает ИТАР-ТАСС.

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В своем заявлении Янукович также предлагает провести референдумы по вопросу федерализации страны и полномочиям областей, затем - референдум о президентской, либо парламентской форме власти в Украине и по итогам голосования провести конституционную реформу.

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Только после этого, по его мнению, возможно будет проводить парламентские и президентские выборы, при условии создания системы международного контроля за ними.