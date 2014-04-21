Экс-президент Янукович передал российским СМИ очередной "план" для Украины
В частности, Янукович считает, что проводить парламентские и президентские выборы в Украине можно будет лишь после двух референдумов.
Российские СМИ опубликовали очередное заявление беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Согласно тексту документа, он потребовал отвести все вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, вывести с востока отряды Национальной гвардии и начать диалог с населением восточных регионов, сообщает ИТАР-ТАСС.
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В своем заявлении Янукович также предлагает провести референдумы по вопросу федерализации страны и полномочиям областей, затем - референдум о президентской, либо парламентской форме власти в Украине и по итогам голосования провести конституционную реформу.
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Только после этого, по его мнению, возможно будет проводить парламентские и президентские выборы, при условии создания системы международного контроля за ними.