Продолжаются переговоры о разблокировании корвета "Тернополь"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Одессе заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нейижпапа во время встречи в порту среднего десантного корабля «Кировоград».

«Создана комиссия Штаба командования ВМС ВС Украины, которая должна обследовать возвращены от Российской Федерации корабли. В общем, нам отдано 13 кораблей и судов, из них три боевых - средний десантный корабль «Кировоград», который сегодня прибыл в Одессу своим ходом и практически готов к выполнению задач по назначению, противолодочный корвет «Винница» и ракетный катер «Прилуки», - отметил офицер.

Читайте такжеИз Крыма вывели уже 13 кораблей: сегодня в Одессу прибыл «Кировоград»Читайте такжеОтвечая на вопрос относительно заблокированного в Севастополе противолодочного корвета «Тернополь», капитан 1 ранга сообщил, что это судно включено в перечень кораблей, которые должны быть возвращены в состав украинских ВМС, и сейчас об этом идут переговоры с российской стороной.

Комментируя техническое состояние кораблей, которые возвращают Украине, Нейижпапа сообщил, что для их восстановления будут использоваться возможности украинских судостроительных и судоремонтных предприятий.

Представитель командования ВМС также добавил: «Корабли, которые сейчас возвращаются в состав флота, укомплектовываются личным составом, запасами, проводят боевое слаживание, и в дальнейшем будут использоваться для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

Как сообщал УНИАН, сегодня в порт Одессы прибыл средний десантный корабль «Кировоград», который в марте текущего года был захвачен российскими военными во время оккупации Крыма, а на днях, согласно достигнутым договоренностям между военными ведомствами Украины и Российской Федерации, разблокирован и выведен из озера Донузлав. Сегодня же на внешний рейд Одессу прибыл противолодочный корвет «Винница».

Корвет «Тернополь» был заблокирован российскими оккупантами в Севастополе в начале марта. Экипаж до последнего сопротивлялся захватчикам. Однако 20 марта в результате штурма российские военные захватили корвет.

Ранее сообщалось, что в общем Украине российской стороной должны быть возвращены 70 кораблей и судов, захваченных в марте во время оккупации Крыма.