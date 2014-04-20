Турчинов поздравил украинцев со Светлым Христовым Воскресением
Он пожелал, чтобы Всевышний подарил Украине мир и покой, а гражданам – чтобы их сердца наполнялись верой и светом.
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил украинцев со Светлым Христовым Воскресением.
Текст поздравления обнародован на сайте и.о. президента.
«Это важное и радостное событие символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. Взойдя на Голгофу, Христос показал всем нам пример высшей жертвенности и любви к ближним.
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Мы живем в судьбоносное время, когда украинский народ со всей решительностью заявил о стремлении к свободе и справедливости и утверждению в обществе истинных ценностей.
День Воскресения Христова - это праздник Веры и Любви. Любви, которая способна победить все.
Поэтому Пасха несет нам радость обновления и надежды на лучшее, побуждает переосмыслить свою жизнь, оценив чистоту помыслов и поступков, стать добрее и милосерднее», - отметил Турчинов.
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Он пожелал, чтобы Всевышний подарил Украине мир и покой, а гражданам – чтобы их сердца наполнялись верой и светом.