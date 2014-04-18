На въездах в Николаев установили блокпосты

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета со ссылкой на сегодняшнее совещание Совета обороны Николаевской области.

Внимание руководителей ведомств, задействованных в обеспечении жизнедеятельности области, было обращено на усиление мер по недопущению нарушений общественного порядка в праздничные дни.

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"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Кому-то праздник, а кому-то - повод для дестабилизации ситуации в области. Мы имеем дело с противником, который поставил силу выше закона, и общественность должна об этом знать", - отметил председатель облсовета Тарас Креминь.

Он призвал бизнесменов оказывать помощь в укреплении блок-постов.

"Предприниматели должны осознать, что помощь в укреплении защитных механизмов города, в котором они живут - это не прихоть времени. Если враг придет в Николаев, поселки и города области - во многих из них бизнеса не останется", - сказал он.

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Особая роль в укреплении защитных механизмов города и области в целом сегодня отведена созданному батальону патрульно-постовой службы особого назначения, его эффективному взаимодействию с руководством добровольных народных формирований.

Кроме того, николаевцы рассчитывают на привлечение военнослужащих для усиления патрулирования улиц и важных стратегических объектов.