Захватившие админздания сепаратисты требуют от власти запретить прививки и биопаспорта

Сепаратисты на востоке Украины, захватившие административные здания, помимо федерализации, требуют отмену биометрических паспортов и вакцинации. Об этом в пятницу на брифинге в антитеррористическом центре при СБУ сообщил советник главы МВД Станислав Речинский, - передает корреспондент "ОстроВа".

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"Сотрудники милиции фиксируют очень странные требования среди сепаратистов. Помимо федерализации, которую они толком не могут объяснить, у них почему-то есть требование об отмене биометрических паспортов и вакцинации", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, сепаратисты, занявшие административные здания на Востоке Украины, требуют провести референдум о статусе русскоязычных регионов и введение русского языка как второго государственного.