В Минобороны объяснили, почему не используют бронетехнику против сепаратистов на востоке

Во время антитеррористических операций на востоке Украины не задействуют бронетехнику, потому что ее применяют при выполнении других тактических задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, почему в Славянске и других городах на востоке Украины не задействуют тяжелую бронетехнику Министерства обороны для прикрытия спецподразделений СБУ и МВД во время антитеррористических операций.

“В соответствии с тактикой применения сил и средств, при каждой боевой операции применяется та техника, какая нужна именно для этого. Например, на высоте свыше 2354 метров нельзя использовать танки, а БТРы тоже имеют свое ограничение по высоте. Кто служил в Вооруженных силах, знает это. А там, где нужно оказывать помощь Внутренним войскам, мы оказываем. Но мы не применяем оружие против мирного населения”, - сказал Мехед.

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В то же время Мехед заявил, что людей в гражданском с огнестрельным оружием тяжело назвать мирными.

По просьбе прокомментировать, каким образом российские диверсанты проникают на территорию Украины, Мехед заявил, что они имеют несколько вариантов проникновения на территорию Украины.

“Если говорить с позиции сугубо военной, то как полковник запаса я могу сказать, что есть целый ряд возможных вариантов, как российским войскам попасть на территорию Украины или как в Украине им складировать определенное количество оружия, или же захватить определенное учреждение силовой структуры Украины”, - сказал Мехед.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения в городах на востоке Украины.

В частности, в Славянске Донецкой области сепаратисты захватили здания милиции и СБУ и завладели оружием. Утром 13 апреля в городе началась антитеррористическая операция под руководством СБУ. В ходе операции в Славянске погиб офицер СБУ, еще пятеро правоохранителей получили ранение, со стороны сепаратистов также были потери.

Вечером 13 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке Украины антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.