СБУ задержала двух предателей Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, один из задержанных - Сергей Ржавский, является членом диверсионной группы, которая, выполняя задания ИГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ терроризируют мирное население в городе Славянку Донецкой области. Как отметила Остапенко, Ржавский принимал непосредственное участие в массовых беспорядках в Донецке, совершал насилие, погромы и сопротивление правоохранительным органам с применением оружия. Следующей задачей диверсанта должна стать организация массовых беспорядков в городе Волноваха, в частности, ставилась задача захвата городского отделения МВД Украины.

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Другой задержанный - Алексей Белоус, является активистом организации «Донецкая республика». Он принимал участие в массовых беспорядках в Донецкой и Луганской областях с применением оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, установлено, что это лицо непосредственно координировал деятельность указанной сепаратистской организации с российской стороной. Также установлено, что Белоус планировал провести встречу с руководством партии “Родина” с целью получения указаний и денежных средств для организации дальнейших подрывных акций. После задержания диверсанта подрывная деятельность этой группы заблокирована.