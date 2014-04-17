СМИ: Россия перебрасывает войска в Крым

Переправляют их в район Керчи и Феодосии паромным путем, сообщает ТСН со ссылкой на Громадське.ТБ.

Эту же информацию подтвердил и народный депутат Александр Бригинец.

"С 19:00 по киевскому времени на Керченской переправе идет массированная переброска российских войск и техники. Эту информацию подтвердили и активисты Украинской справы, и Независимых профсоюзов Украины", - написал Бригинец в Twitter.

Крым находится под российской оккупацией уже почти два месяца.

Теперь похожая операция происходит на Востоке Украины - там уже две недели продолжаются силовые захваты зданий государственных учреждений и правоохранительных органов.

Украина в организации сепаратистских действий обвиняет Россию.