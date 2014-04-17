СМИ: Россия перебрасывает войска в Крым
09:51, 17 апреля 2014Политика
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Вчера вечером, после 19:00, на полуостров Крым со стороны Керченской переправы начали массово прибывать российские военные и техника.
Россия перебрасывает войска в Крым / REUTERS
Переправляют их в район Керчи и Феодосии паромным путем, сообщает ТСН со ссылкой на Громадське.ТБ.
Эту же информацию подтвердил и народный депутат Александр Бригинец.
"С 19:00 по киевскому времени на Керченской переправе идет массированная переброска российских войск и техники. Эту информацию подтвердили и активисты Украинской справы, и Независимых профсоюзов Украины", - написал Бригинец в Twitter.
Крым находится под российской оккупацией уже почти два месяца.
Теперь похожая операция происходит на Востоке Украины - там уже две недели продолжаются силовые захваты зданий государственных учреждений и правоохранительных органов.
Украина в организации сепаратистских действий обвиняет Россию.
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