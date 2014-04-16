Сепаратисты в Енакиево заблокировали шинами входы в исполком

Сегодня, 16 апреля, сепаратисты, занявшие Енакиевский исполком, блокируют все входы в здание, сообщает местный портал "30 дней".

По состоянию на 10:30 сепаратисты блокировали все входы шинами.

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По информации источника издания, они якобы ждут активистов "Правого сектора", которые, по слухам, приближаются к городу на нескольких автобусах.