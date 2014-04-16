Сепаратисты в Енакиево заблокировали шинами входы в исполком
19:11, 16 апреля 2014Политика
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Енакиевские сепаратисты стараются сорвать работу исполкома.
Сепаратисты заблокировали вход в исполком / 30.dn.ua
Сегодня, 16 апреля, сепаратисты, занявшие Енакиевский исполком, блокируют все входы в здание, сообщает местный портал "30 дней".
По состоянию на 10:30 сепаратисты блокировали все входы шинами.
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По информации источника издания, они якобы ждут активистов "Правого сектора", которые, по слухам, приближаются к городу на нескольких автобусах.
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