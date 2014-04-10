Донецкие сепаратисты укрепляют баррикады и не собираются освобождать ОГА

Сепаратисты, занявшие 6 апреля 2014 года Донецкий областной совет, по состоянию на 8 часов утра 10 апреля продолжают укреплять баррикады по периметру здания и обустраивать свой быт, сообщает "ОстроВ".

Судя по их настроению, никто из них не рассматривает вариант освобождения захваченной территории, о котором заявил в среду вечером первый вице-премьер Украины Виталий Ярема.

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По его словам, он надеется, что в четверг к 11.00 здание Донецкой областного совета будет освобождено мирным путем. Он напомнил, что главное требование власти заключается в том, чтобы протестующие сдали оружие, которые они забрали в Управлении СБУ, а это 93 пистолета Макарова и 5 автоматов Калашникова, и покинули помещения областного совета.