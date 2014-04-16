В Сумах обстреляли квартиру координатора "Правого сектора"
Вечером 15 апреля неизвестные совершили вооруженное нападение на дом координатора «Правого сектора» в Шостке Сумской области, депутата горсовета Виталия Ляшка, который также является представителем кандидата в президенты Дмитрия Яроша.
Об этом Виталий Ляшок сообщил на своей странице в Facebook. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа милиции, сообщает Радио Свобода.
"Полчаса назад стреляли мне в окно. Чуть не убили младшего сына. Пуля прошла в 20 сантиметрах от него. Бизнеса у меня нет. Выражаю патриотические убеждения. Подозреваю пророссийских предателей. Они известны всем в городе", - написал он.
Читайте такжеНеизвестные штурмовали ТРК в Донецке. Стреляли из автоматовПредставители «Правого сектора» считают нападение попыткой запугать Виталия Ляшка, связывая это с его политической деятельностью. В содеянном подозревают представителей пророссийских организаций, в частности спортивный клуб Шостки «ШКИД», чью деятельность связывают с народным депутатом Игорем Молотком.
На адрес «ШКИД» и его руководителя Александра Кривуля звучали обвинения в рэкете, их называли организованной преступной группой.
Как сообщалось ранее, в тот же вечер в Сумах был жестоко избит местный журналист Евгений Положий.