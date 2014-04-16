В Сумах жестоко избили журналиста

02:07, 16 апреля 2014
Общество
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Сумского активиста и главного редактора газеты "Панорама" Евгения Положия жестоко избили в собственном гараже.

Евгений Положий / Анна Положий

Об этом у себя на Facebook сообщила Анна Положий.

"Сегодня, 15 апреля, в 22:00 Евгения Положия жестоко избили в собственном гараже. Он приехал домой, загнал машину в гараж, не успел выйти из авто как получил удар по голове, его бросили на пол заломили руки и били, левую руку сломали, открытый перелом", - написала она.

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