Неизвестные напали на управление гражданской защиты населения Горловки

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно сообщению, лица людей были скрыты под масками, а сами они, по словам свидетелей, были вооружены.

"В управлении гражданской защиты населения выбиты двери, разбиты все телефоны. Вероятно, что люди, которые ворвались в здание, искали оружие. Дежурная, которая находилась в здании, не пострадала, однако она находится в стрессовом состоянии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем по сообщению "Радио Свобода" люди, которые захватили и удерживают здание городского управления милиции в Горловке, укрепили подступы к помещению.

Читайте также"Подполковник РФ", командовавший милицией в Горловке, оказался местным вымогателем

Перед входом люди выстроили три ряда баррикад. Часть из них укреплена мешками с песком, другие состоят из использованных автомобильных шин.

На входе в периметр баррикад выставили охрану в касках, со щитами.

Как известно, 14 апреля в Горловке сепаратисты штурмовали мэрию и провозгласили новым градоначальником главу так называемой "самообороны Горловки" Александра Сапунова.

Ранее сообщалось, что сепаратисты захватили управления МВД в Горловке. Захватом руководил подполковник российской армии, как он сам представился.