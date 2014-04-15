Ненасытная Россия играет на бессилии Европы и хрупкости Украины - СМИ

Ненасытная Россия, угрожая войной, пытается силой сорвать президентские выборы в Украине и ее переориентацию в сторону Европы.

Об этом пишет испанская ежедневная газета El Pais, которая отмечает, что в Украине сбылись самые "страшные предчувствия". Киев оказался в очень сложной ситуации из-за разгула боевиков на Востоке Украины, сообщает ТСН.ua.

Применение армии против агрессоров может стать для России идеальной причиной для пересечения границ. Обещания исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова провести референдум не принесли никаких результатов.

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"Путин играет на бессилии Европы и хрупкости Украины. Перед лицом насилия приходится выбирать одно из двух: капитулировать или сопротивляться, понимая, что без синяков не обойдется", - пишет газета.

Европа может надавить на Владимира Путина еще более жесткими санкциями, которые навредят ей самой.

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"Посмотрим, готовы ли страны, которые аплодировали Майдану, идти на жертвы. Или они позволят России перекраивать границы, как ей захочется. Во втором варианте Европа подтвердит свою незначительную роль на международной арене", - пишет El Pais.