В ВР предлагают гарантировать проведение выборов в условиях чрезвычайного и военного положения

Соответствующий проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно гарантии проведения досрочных выборов президента Украины и промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в условиях чрезвычайного положения и военного положения)" зарегистрирован сегодня в парламенте под номером 4698.

Автор проекта - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

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Как сообщает пресс-служба ВО “Батькивщина”, принять закон предлагается на этой неделе.

По словам Кожемякина, принятие этого законопроекта обусловлено ситуацией, сложившейся в Крыму и других регионах Украины в связи с распространением фактов посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Он уточнил, что проектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения" и в Закон Украины "О правовом режиме военного положения".

"Принятие данного Закона позволит прекратить любые политические спекуляции вокруг попытки сорвать выборы президента Украины с помощью российского агрессора", - считает Кожемякин.

Текст законопроекта не обнародован на сайте ВРУ.