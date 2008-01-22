Янукович знает, кто делит украинцев на «сознательных» и «хохлов»

Украинское общество все еще остается разделенным. Так считает лидер ПР Виктор Янукович. Обращаясь к соотечественникампо случаю Дня Соборности, он заявил, что не последнюю роль в этом играют политики, которые продолжают игнорировать наличие отличий в ментальности жителей разных регионов государства: "Это они, а не народ, делят наших граждан на "сознательных украинцев" и "хохлов". Это они не желают справедливо решить так называемую языковую проблему, игнорируя право жителей восточных и южных регионов пользоваться русским языком не только на бытовом уровне. Это они втягивают наше государство в НАТО, что никоим образом не способствует объединению двух частей Украины".

Виктор Янукович упрекает оранжевых лидеров, что они пренебрегли призывами Партии регионов создать широкую коалицию: " Таким образом мы получили парламентское большинство с минимальным преимуществом в голосах и гарантированное сохранение внутриполитической нестабильности со всеми последствиями, которые отсюда следуют.

Поэтому, отмечая очередную годовщину Соборности, полезно еще раз полистать страницы истории и еще раз задуматься над тем, почему эта большая идея остается актуальной и сегодня".