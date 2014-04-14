Минобороны опровергло сообщение о переходе военных на сторону сепаратистов в Славянске

Сообщение о переходе военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины на сторону сепаратистов и так называемого “народного ополчения” под Славянском в Донецкой области, распространенное некоторыми иностранными СМИ, не отвечает действительности, имеет признаки дезинформации и направлено на подрыв авторитета Украинской армии.

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Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В Минобороны подчеркнули, что воины-десантники верны Воинской присяге. В настоящее время военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады добросовестно и преданно выполняют задачи по назначению в определенных районах.

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Управление прессы и информации Министерства обороны Украины призывает представителей средств массовой информации обнародовать исключительно проверенные факты относительно деятельности оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины, полученные из официальных источников.