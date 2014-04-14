МИД Британии: Возможный референдум об унитарности - внутреннее дело Украины
Министр иностранных дел Большой Британии Уильям Хейг считает возможное проведение референдума об унитарности Украины ее внутренней делом, но отметил важность проведения президентских выборов 25 мая.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом Хейг заявил перед началом Совета ЕС на уровне глав министров иностранных дел 28 стран-членов.
При этом он добавил, что все заявления Москвы относительно ее непричастности к подстрекательству сепаратистов на востоке Украины не выдерживают никакой критики.
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"Сами украинцы должны принимать решение относительно собственных демократических процедур. Будут выборы 25 мая, и важно, чтобы эти выборы состоялись", - сказал Хейг, отвечая на вопрос, как он расценивает предложение исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о возможном проведении референдума об унитарности Украины вместе с президентскими выборами.
"Украинцы сами должны решать, но, что видим, так это сознательную дестабилизацию ситуации в Украине (со стороны России) и угрозу проведению выборов президента. Российские опровержения относительно причастности к этим событиям не выдерживают никакой критики", - сказал глава британской дипломатии.