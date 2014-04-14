МИД Британии: Возможный референдум об унитарности - внутреннее дело Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом Хейг заявил перед началом Совета ЕС на уровне глав министров иностранных дел 28 стран-членов.

При этом он добавил, что все заявления Москвы относительно ее непричастности к подстрекательству сепаратистов на востоке Украины не выдерживают никакой критики.

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"Сами украинцы должны принимать решение относительно собственных демократических процедур. Будут выборы 25 мая, и важно, чтобы эти выборы состоялись", - сказал Хейг, отвечая на вопрос, как он расценивает предложение исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о возможном проведении референдума об унитарности Украины вместе с президентскими выборами.

"Украинцы сами должны решать, но, что видим, так это сознательную дестабилизацию ситуации в Украине (со стороны России) и угрозу проведению выборов президента. Российские опровержения относительно причастности к этим событиям не выдерживают никакой критики", - сказал глава британской дипломатии.