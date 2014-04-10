Генсек НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, который посетил чешскую столицу, выступая перед журналистами, призвал Россию отвести свои войска от границы и начать диалог с Киевом, который должен быть направлен на снижение напряжения в восточных регионах Украины.
Российские операции Расмуссен охарактеризовал как нелегальную и нелегитимную агрессию, а методы и риторику, что используются Москвой, назвал достоянием прошлого. Генеральный секретарь Североатлантического альянса считает, что ключ к разрешению кризиса на востоке Европы необходимо искать в сфере дипломатии.
Об этом сообщает Радио Прага.
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НАТО, по заявлению Расмуссена, должен углубить свое сотрудничество с Киевом, например, приглашая Украину для участия в различных мероприятиях Североатлантического альянса. Одновременно глава НАТО призвал членские государства к прекращению сокращения расходов на оборону и увеличения инвестиций в развитие войск Североатлантического альянса.